به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اقلید گفت: نخستین گواهی حد مجاز آلاینده‌ها (گواهی سلامت محصول) در ۵۰ هکتار محصول سیب‌زمینی نشان دهنده حرکت بهره‌برداران بخش کشاورزی به سمت رعایت استاندارد‌های تولید محصول سالم، مدیریت اصولی مصرف نهاده‌های کشاورزی و کاهش باقی مانده سموم و آلاینده‌ها در محصولات تولیدی است.

ارسلان صالحی افزود: گواهی حد مجاز آلاینده‌ها پس از بررسی و ارزیابی شاخص‌های مرتبط با سلامت محصول و انطباق نتایج آزمایشگاهی با استاندارد‌های تعیین شده صادر می‌شود.

وی بیان کرد: دریافت این گواهی الگویی مناسب برای سایر تولیدکنندگان است تا با رعایت اصول کشاورزی استاندارد ضمن حفظ سلامت مصرف‌کنندگان، زمینه افزایش ارزش افزوده و ارتقای جایگاه محصولات کشاورزی در بازار‌های داخلی و صادراتی را فراهم کند.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.