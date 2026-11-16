آیین یادبود زنده‌یاد آرمان مهربان، آهنگساز برجسته و رهبر ارکستر کشورمان روز سه‌شنبه ۲۶ آبان، از ساعت ۱۴ تا ۱۵:۳۰ در مسجد بلال صداوسیما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این هنرمند عرصه موسیقی صبح روز دوشنبه، هجدهم آبان‌ و پس از تحمل یک بیماری طولانی‌مدت در ۵۲ سالگی رخ در نقاب خاک کشید.

ازجمله آثار زنده‌یاد مهربان در همکاری با سازمان صداوسیما می‌توان به بازتنظیم و ارکستراسیون «سمفونی پنج پنجره»، آهنگسازی «رویای جاودانه» و موسیقی تیتراژ مجموعه «آخر خط» و برنامه «طبیب» اشاره کرد.

پوئم‌سمفونی «سرباز» به‌یاد سردار شهید قاسم سلیمانی و آهنگ مارش «تا ثریا» نیز از دیگر آثاری بودند که مرحوم مهربان در همکاری با صداوسیما تولید کرد.

او همچنین در تولید و تنظیم آثاری با کاوه آفاق همکاری داشت و آهنگسازی آلبوم‌هایی، چون «از بهار بیشتر»، «هم‌نفس» و مجموعه آیینی «نواحی اشک ۲» را در کارنامه داشت.

روز سه‌شنبه ۲۶ آبان با برگزاری مراسمی از سوی مرکز شعر، موسیقی و سرود رسانه ملی در مسجد بلال و با حضور خانواده، مسئولان، اهالی رسانه، موسیقی، فرهنگ و قشرهای مختلف مردم، از جایگاه هنری او تجلیل و یادش گرامی داشته می‌شود.