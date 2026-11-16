مبینا علی‌نسب و رضا مهدوی در رقابت‌های جام آزاد کشور‌های عضو شانگهای در مسکو در بخش بلیتس پس از برگزاری ۱۱ دور رقابت، عنوان قهرمانی و مدال طلای این مسابقات را از آن خود کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز دوم رقابت‌های جام آزاد کشور‌های عضو شانگهای در مسکو، مبینا علی‌نسب، استاد بزرگ شطرنج ایران، با درخشش در بخش بلیتس بانوان، موفق شد پس از برگزاری ۱۱ دور رقابت، عنوان قهرمانی و مدال طلای این مسابقات را از آن خود کند.

با این نتیجه، مبینا علی‌نسب سومین مدال طلای کاروان ورزشی ایران را در بازی‌های جام آزاد کشور‌های عضو شانگهای به ارمغان آورد.

همچنین رضا مهدوی با درخشش در رشته شطرنج و در بخش بلیتس پسران، موفق شد پس از برگزاری ۱۱ دور رقابت، عنوان قهرمانی و مدال طلای این مسابقات را از آن خود کند.

با این نتیجه، رضا مهدوی دومین مدال طلای کاروان ورزشی ایران را در بازی‌های جام آزاد کشورهای عضو شانگهای به ارمغان آورد.



رضا مهدوی دیروز هم در رشته رپید یک برنز برای کاروان ایران کسب کرده بود.

این دوره از مسابقات در ۱۱ رشته ورزشی و با حضور نمایندگان ۲۱ کشور، در شهر مسکو روسیه در حال برگزاری است و کاروان ایران تا اینجای مسابقات سه طلا و دو برنز کسب کرده است.