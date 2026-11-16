به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ حجت الله خلیلی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو تعداد ۲۲ گونی زغال قاچاق فاقد هرگونه مدارک و مجوز قانونی کشف و ضبط کردند.

وی با اشاره به اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک به تخریب محیط زیست و قاچاق کالا و ارز مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهید.