به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، سالن مطالعه مسجد حضرت ابوالفضل در روستای قمرود قم افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به مناسبت هفته کتاب، سالن مطالعه مسجد حضرت ابوالفضل واقع در روستای قمرود با هدف فراهم کردن فضای مطالعاتی برای علاقه‌مندان به مطالعه افتتاح شد.

این کتابخانه که با همت و تلاش اهالی روستا راه‌اندازی شده است، توانسته است بیش از ۱۵۰۰ جلد کتاب در موضوعات مختلف را جمع‌آوری کند.

فراهم شدن این فضای آموزشی و فرهنگی، امکان دسترسی به منابع متنوع کتاب را برای ساکنان روستا و علاقه‌مندان فراهم می‌آورد تا از این دستاورد ارزشمند در مسیر ارتقای سطح دانش و فرهنگ مطالعه بهره‌مند شوند.