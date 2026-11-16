مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با همکاری دفتر آموزش و ارتقای سلامت، مجموعه‌ای از رسانه‌های آموزشی را با هدف افزایش آگاهی عمومی و ارتقای مهارت‌های خودمراقبتی در شرایط آلودگی هوا تهیه و منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با هدف ارتقای سواد سلامت، توانمندسازی داوطلبان و سفیران سلامت و آگاهی‌بخشی به عموم مردم، بر اهمیت پیشگیری از پیامد‌های نامطلوب آلودگی هوا و کاهش مواجهه با آلاینده‌ها تمرکز دارد.

محتوای آموزشی این مجموعه شامل راهنمای خودمراقبتی در هوای آلوده ویژه دانش‌آموزان، راهنمای مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن قلبی و ریوی، مبتلایان به آسم و سالمندان در شرایط آلودگی هواست.

همچنین برای کارکنان و افرادی که به دلیل شرایط شغلی ناچار به فعالیت در فضای باز هستند، از جمله نیرو‌های پلیس و پاکبانان شهرداری، راهنما‌های آموزشی جداگانه‌ای تهیه شده است تا با افزایش آگاهی این گروه‌ها، زمینه ارتقای خودمراقبتی و کاهش پیامد‌های ناشی از آلودگی هوا فراهم شود.

این رسانه‌های آموزشی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت در دسترس عموم قرار گرفته است و علاقه‌مندان می‌توانند برای مشاهده و دریافت محتوای آموزشی به نشانی زیر مراجعه کنند:

http://iec.behdasht.gov.ir/XG99

در همین راستا، از دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور خواسته شده است ضمن استفاده از این محتواها در برنامه‌های آموزشی داوطلبان و سفیران سلامت، با انتشار و اطلاع‌رسانی گسترده این رسانه‌ها، زمینه دسترسی عموم مردم به آموزش‌های مرتبط با سلامت در شرایط آلودگی هوا را فراهم کنند.