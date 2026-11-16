به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان با اشاره به هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار، از فعالیت یک باب کتابخانه سیار در طبس و ۳۰ کتابخانه روستایی در استان خبر داد.

نیازی افزود: در گذشته کتابخانه‌ها مخزن بسته بودند، اما از سال‌های پیش اعضا خودشان کتاب مدنظر را پیدا کرده و کتابدار به‌عنوان مشاور کتاب فعالیت می‌کند.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی از فعالیت کتابخانه ویژه نابینایان در خیابان کاظمیه بیرجند نیز خبر داد.