زنجیره انسانی «جان‌فدایان اصفهان» به طول ۵۰ کیلومتر، با حضور مردم در مسیر‌های ۹گانه شهر اصفهان و به مناسبت ۲۵ آبان، روز حماسه و ایثار مردم اصفهان، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مردم اصفهان در این برنامه با حضور در مسیر‌های تعیین‌شده و پیوستن دست‌ها به یکدیگر، زنجیره‌ای انسانی را با شعار «ما وارث بیست‌وپنجم آبانیم؛ تا لحظه انتقام در میدانیم» تشکیل دادند.

این حضور مردمی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حماسه ۲۵ آبان ۱۳۶۱ و تجدید عهد با آرمان‌های شهدا برگزار شد؛ روزی که پیکر ۳۶۰ شهید عملیات محرم بر دستان مردم اصفهان تشییع شد و این شهر یکی از ماندگارترین صحنه‌های ایثار و فداکاری در دوران دفاع مقدس را رقم زد.

گزارشی از مهدی ستوده خبرنگار صداوسیما

مردم در این حرکت نمادین، از مسیر‌های مختلف شهر به هم پیوستند تا با یادآوری حماسه تاریخی ۲۵ آبان، همبستگی و پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار و مقاومت را به نمایش بگذارند.

زنجیره انسانی «جان‌فدایان اصفهان» در ۹ مسیر اصلی شهر از جمله محور‌های دروازه تهران، خیابان ۲۵ آبان، میدان شهدا، خوراسگان، خیابان پروین، آتشگاه، قائمیه، میدان عاشق اصفهانی و پل مارنان شکل گرفت.