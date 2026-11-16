به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان، از کشف و ضبط چهار قبضه سلاح و دستگیری یک متخلف شکار غیرمجاز در جریان گشت و پایش مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان خبر داد.

سالاری اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست سیرجان در جریان گشت‌های کنترلی، یک قبضه سلاح شکاری پنج‌تیر غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: در عملیاتی جداگانه، یک متخلف شکار غیرمجاز دستگیر و از وی پنچ قطعه پرنده شکارشده شامل کبک و تیهو، یک قبضه تفنگ ساچمه‌زنی و یک قبضه سلاح بادی PCP به دست آمد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیرجان ادامه داد: مأموران در جریان گشت‌های حفاظتی، یک قبضه سلاح شکاری مجاز را نیز شناسایی و توقیف کردند. این سلاح پیش از هرگونه آسیب به حیات‌وحش کشف شد.