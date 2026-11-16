در رویداد فرهنگی سمنان من از تعدادی مفاخر و فرهیختگان علمی، ادبی، فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، ورزشی، پزشکی و سلامت شهر سمنان قدردانی شد.

بازخوانی هویت تاریخی و فرهنگی شهر در رویداد سمنان من

بازخوانی هویت تاریخی و فرهنگی شهر در رویداد سمنان من

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این آیین از کتاب سمنی نجوا نوشته عبدالمحمد خالصی و تمبریادبود سمنان رونمایی شد.

سمنان در مرکز استان با سابقه تاریخی از جمله وجود تپه‌های ۶۰ هزار ساله میرک - نظام سنتی تقسیم آب هزار ساله و مفاخر علمی و فرهنگی، چون ملاعلی حکیم الهی سمنانی و شیخ علاء الدوله و نیز نام‌آوران و شهدای شاخص این دیار به «دارالمرحمه» شهرت دارد.

محمد جواد کولیوند استاندار سمنان در این آیین معرفی سمنان به عنوان یکی از استان‌های سبز کشور در حوزه انرژی، از سرگیری تکمیل طرح هشت‌ساله آزادراه حرم‌تاحرم، ساخت بیمارستان تخصصی چشم پزشکی، تدوین اسناد آب و عدالت آموزشی، را از ظرفیت‌های مهم عنوان کرد.