مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: شوینده‌های فله‌ای عرضه‌شده در میادین میوه و تره‌بار، به دلیل نداشتن بسته‌بندی و مشخصات تولیدکننده، قابل ردیابی و کنترل کیفی نیستند.

قاسم فدوی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: این شوینده‌ها وقتی بدون بسته بندی عرضه شوند ما نمی‌توانیم ماده موثره و کیفیت آنها را بررسی کنیم و مشخص نیست در چه کارخانه‌ای تولید می‌شوند، محصولات دارای بسته بندی، سری ساخت دارند و تولید کننده آنها مشخص است.

وی عنوان کرد: علت ارزانی این محصولات، همین کیفیت پایین است چرا که اگر محصولی با کیفیت مناسب عرضه شود، نمی‌تواند ارزان تولید شود، موضوع آسیب رسانی این محصولات به پوست هم در دست بررسی است و نمونه برداری‌ها انجام شده است که بزودی نتایج آنها منتشر می‌شود.

فدوی گفت: این محصولات در میادین میوه و تره بار شهرداری توزیع می‌شوند و عنوان شده که بخاطر حفظ محیط زیست و کاهش مصرف بطری یا جعبه بسته بندی این اقدام آغاز شده است، اما ما شاهدیم که در همانجا هم برای تحویل به مشتری از ظروف پلیمری استفاده می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان تهران افزود: از حدود ۱۰۰ سال پیش که برای اولین بار شوینده‌ها وارد بازار ایران شدند، با بسته بندی توزیع می‌شدند، اما اکنون موضوع عرضه بدون بسته بندی در حال رواج است.