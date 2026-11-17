به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: پرونده قاچاق ۱۲ هزار دلار ارز همراه مسافر در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان رسیدگی شد.

حسین ایزدی افزود:پس از بررسی اسناد موجود در پرونده مشخص شد، متهم با عنوان راهنمای تور مسافرتی، ارز‌های مسافران را بصورت متقلبانه نزد خود مخفی و جاسازی کرده است و به دلیل رعایت نکردن ضوابط تعیینی دولت، به پرداخت هشت میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال چزای نقدی معادل ارزش ریالی تخلف محکوم شد.

وی ادامه داد: رای صادرشده بدوی پس از بررسی در شعبه تجدید نظر قاچاق کالا و ارز استان تایید و حکم جریمه اجرا شد.