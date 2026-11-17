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رای صادرشده پرونده فردی که قصد داشت ۱۲ هزار دلار را خارج از رعایت ضوابط تعیینی بانک مرکزی از طریق فرودگاه خارج کند، در اصفهان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان گفت: پرونده قاچاق ۱۲ هزار دلار ارز همراه مسافر در شعبه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان رسیدگی شد.
حسین ایزدی افزود:پس از بررسی اسناد موجود در پرونده مشخص شد، متهم با عنوان راهنمای تور مسافرتی، ارزهای مسافران را بصورت متقلبانه نزد خود مخفی و جاسازی کرده است و به دلیل رعایت نکردن ضوابط تعیینی دولت، به پرداخت هشت میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال چزای نقدی معادل ارزش ریالی تخلف محکوم شد.
وی ادامه داد: رای صادرشده بدوی پس از بررسی در شعبه تجدید نظر قاچاق کالا و ارز استان تایید و حکم جریمه اجرا شد.