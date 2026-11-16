به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،سرهنگ غلامحسین عرب فرمانده انتظامی دامغان گفت: به دنبال وقوع یک فقره سرقت به عنف طلاهای زنی سالخورده در شهرستان دامغان، کارآگاهان با بهره گیری از تجهیزات هوشمند پلیسی موفق شدند سارق را که زنی از بستگان شاکی بود شناسایی و وی را در تهران دستگیر کنند .

سرهنگ عرب با بیان اینکه سارق به همدستی با فرد دیگری هم اعتراف کرد، ادامه داد: با دستگیری متهم دیگر پرونده، مقادیری طلا‌های مسروقه به ارزش ۱۰ میلیارد ریال کشف و به شاکی تحویل داده شد.

متهمان که اعتیاد به مواد مخدر داشتند پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی و راهی زندان شدند.