هشتمین نمایشگاه بین‌المللی خرما از ۲۶ تا ۲۹ آبان در بوشهر برگزار می‌شود؛ رویدادی با حضور استان‌های خرماخیز کشور و رایزنان اقتصادی پاکستان و ترکیه که با هدف گسترش بازار‌های صادراتی و رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان برپا خواهد شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی خرما علاوه بر حضور استان‌های خرماخیز کشور، استان‌هایی مانند آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی نیز با ارائه توانمندی‌های خود در حوزه فرآوری و بسته‌بندی خرما در این رویداد شرکت می‌کنند.

ابراهیم دانا افزود: حضور رایزنان اقتصادی پاکستان و ترکیه به‌عنوان دو مقصد مهم صادرات خرمای ایران، از ویژگی‌های این دوره است؛ فرصتی برای گسترش تعاملات تجاری و توسعه صادرات این محصول.

وی همچنین بیان کرد: همایش بین‌المللی خرما و صنایع بسته‌بندی در روز سوم برپایی نمایشگاه برگزار می‌شود تا چالش‌ها و موانع تولید و صادرات خرما با حضور کارشناسان و مسئولان بررسی شود.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: در حاشیه نمایشگاه نیز جشنواره محصولات فرآوری‌شده از خرما و صنایع دستی برپا خواهد شد.