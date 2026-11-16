به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.مجتبی استوارزاده اظهار کرد: در پی بازدید مشترک تیم دادستانی و عوامل انتظامی از مراکز خرید و فروش ضایعات، با هدف بررسی وضعیت فعالیت این واحدها، نظارت بر نحوه خرید و فروش و مقابله با زمینه‌های احتمالی معامله اموال مسروقه، ۸ کارگاه ضایعاتی فاقد مجوز و متخلف با دستور قضایی پلمب شدند.

دادستان زرند با تأکید بر ضرورت نظارت بر مراکز خرید ضایعات افزود: فعالیت بدون ضابطه این واحد‌ها علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی، زیست‌محیطی و اجتماعی، در صورت نبود نظارت بر منشأ اقلام خریداری‌شده، می‌تواند زمینه عرضه و معامله اموال مسروقه را فراهم کند.

استوارزاده با اشاره به سرقت کابل‌ها، تجهیزات و تأسیسات عمومی تصریح کرد: مقابله مؤثر با سرقت، مستلزم کنترل چرخه خرید و فروش اموال مسروقه در کنار شناسایی و برخورد با سارقان است؛ چراکه دسترسی سارقان به مراکز پذیرنده اموال مسروقه و امکان فروش سریع این اقلام، می‌تواند انگیزه ارتکاب سرقت را افزایش دهد.

وی تجمیع کارگاه‌های خرید و فروش ضایعات در مکان مشخص را از الزامات ساماندهی این حوزه دانست و گفت: استقرار این واحد‌ها در محدوده‌ای معین، امکان شناسایی فعالان این صنف، بررسی منشأ ضایعات و نظارت قانونی بر مبادلات را افزایش می‌دهد.