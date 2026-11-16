مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: ۳۸ قرارداد واگذاری پساب با سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۰ همت و ظرفیت سالانه ۱۳۶ میلیون مترمکعب در مراحل مختلف ساخت و بهره‌برداری قرار دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در مراسم واگذاری بخشی از آب بازیافتی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر بیرجند، گفت: ۳۸ قرارداد واگذاری پساب با سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۰ همت و ظرفیت سالانه ۱۳۶ میلیون مترمکعب در مراحل مختلف ساخت و بهره‌برداری قرار دارند که مجموع سرمایه‌گذاری این قرارداد‌ها به حدود ۳۸۰ همت می‌رسد.

هاشم امینی در تشریح ابعاد سرمایه‌گذاری در حوزه پساب کشور گفت: تاکنون ۴۸ قرارداد با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۲۷۰ همت و ظرفیت واگذاری سالانه ۲۷۱ میلیون مترمکعب آب بازیافتی منعقد شده است.

وی افزود: واگذاری پساب به صنایع به‌ویژه صنایع فولادی و معدنی، ضمن پاسخگویی به نیاز آبی بخش تولید، زمینه حفاظت از منابع آب زیرزمینی و کاهش فشار بر سفره‌های آبخوان را فراهم می‌کند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از اختصاص سالانه بیش از ۸ میلیون مترمکعب آب بازیافتی به صنایع استان در قالب سه قرارداد به ارزش مجموع ۷ همت خبر داد.

امینی این اقدام را گامی مؤثر در تأمین پایدار آب مورد نیاز بخش صنعت کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی و توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب استان دانست و گفت: واگذاری آب بازیافتی به صنایع از سیاست‌های راهبردی وزارت نیرو برای صیانت از منابع آب تجدیدپذیر و تأمین پایدار نیاز بخش تولید است.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ورود بخش خصوصی به توسعه زیرساخت‌های فاضلاب را از دستاورد‌های مهم این الگوی سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: بر اساس رویکرد وزارت نیرو، منابع حاصل از این قرارداد‌ها باید در مسیر توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب همان استان هزینه شود تا مردم مناطق میزبان نیز از منافع این سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند شوند.

وی تأمین پایدار آب صنایع کاهش فشار بر منابع آب زیرزمینی، کمک به کنترل پیامد‌های افت سطح آبخوان‌ها و فرونشست زمین، ایجاد اشتغال، رونق تولید و بهبود شرایط زیست‌محیطی را از مهم‌ترین دستاورد‌های اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: انتقال آب بازیافتی به بخش صنعت، علاوه بر جلوگیری از ورود فاضلاب به محیط زیست، امکان بهره‌برداری هدفمند از این ظرفیت ارزشمند را فراهم می‌کند.