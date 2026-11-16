وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت مشارکت فعال مدارس و تشکل‌های دانش‌آموزی در پویش «۳۱۳ هزار نهال امید»، پیشنهاد کرد هر مدرسه با ایجاد یک بوستان اختصاصی به نام شهدا، زمینه ترویج فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و حفظ محیط زیست را در میان دانش‌آموزان فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در آیین کاشت نهال امید و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، با اشاره به ظرفیت‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی این پویش اظهار کرد: هر مدرسه می‌تواند یک بوستان اختصاصی به نام شهدا ایجاد کند و در صورت برخوردار نبودن از فضای مناسب در محدوده مدرسه، با همکاری مسئولان و مجموعه منابع طبیعی، عرصه‌ای در خارج از شهر برای این منظور اختصاص یابد.

وی با تأکید بر ضرورت حضور فعال دانش‌آموزان در این حرکت افزود: تشکل‌های دانش‌آموزی، به‌ویژه بسیج دانش‌آموزی، می‌توانند طلایه‌داران اجرای این برنامه در مدارس باشند و با مشارکت دانش‌آموزان، زمینه گسترش فرهنگ درختکاری و پاسداشت نام شهدا را فراهم کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت ایفای نقش مؤثر این وزارتخانه در اجرای پویش نهال امید تصریح کرد: درختکاری در کنار ابعاد زیست‌محیطی، از ظرفیت‌های عمیق تربیتی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار است و آموزش‌وپرورش باید یکی از اصلی‌ترین نقش‌آفرینان این حرکت باشد.

کاظمی در ادامه با اشاره به کاشت نخستین نهال این آیین به یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: نخستین نهال را به نام و یاد رهبر شهید غرس کردیم؛ شخصیتی که عزت، آزادگی و سربلندی امروز جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان بدون توجه به نقش و مجاهدت‌های ایشان و دیگر پیشگامان انقلاب اسلامی تبیین کرد.

وی افزود: نهال‌های دیگری نیز به یاد شهدای جنگ‌های اخیر، به‌ویژه دانش‌آموزان شهید میناب، معلمان، فرماندهان، دانشمندان و دیگر شهدای گران‌قدر در نقاط مختلف کشور کاشته می‌شود تا یاد و نام این عزیزان در قالب حرکتی ماندگار و زندگی‌بخش زنده نگه داشته شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ابتکار اجرای پویش کاشت ۳۱۳ هزار نهال امید در تهران خاطرنشان کرد: انتخاب عدد ۳۱۳، علاوه بر جنبه نمادین، با نام و یاد حضرت ولی‌عصر (عج) پیوند دارد و این حرکت را به فرصتی برای توسل، امیدآفرینی و طلب خیر و برکت تبدیل می‌کند.

کاظمی با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در ساخت آینده کشور اظهار کرد: ما این کشور را با همت، اراده و مشارکت مردم خواهیم ساخت و آن را به بهترین شکل، حتی بهتر از گذشته، آباد خواهیم کرد. در این مسیر خواهیم ایستاد و راه شهدا را روشن‌تر و استوارتر از گذشته ادامه خواهیم داد تا آینده‌ای سربلند و سرافراز برای ایران رقم بخورد.

وی با اشاره به ابعاد مختلف پویش نهال امید افزود: این حرکت به‌خوبی طراحی شده و مجموعه‌ای از آموزه‌های فرهنگی، اجتماعی، دینی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی را در کنار یکدیگر قرار داده است و می‌تواند بستری برای مشارکت عمومی و تقویت همبستگی ملی باشد.

در حاشیه این مراسم، سازوکاری نمادین برای ثبت یاد و نام شهدا نیز در نظر گرفته شده بود؛ به این ترتیب که پلاک یادبود به دو بخش تقسیم می‌شد و بخشی از آن به فردی تعلق می‌گرفت که نهالی را به یاد شهیدی غرس می‌کرد.