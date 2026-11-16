به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا در بیشتر مناطق استان در ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا سه درجه کاهش دارد، گفت: بوئین میاندشت با حداقل دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر و زواره از توابع اردستان با بیشینه دمای ۲۴ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب سردترین و گرم‌ترین مناطق استان خواهند بود.

لیلا امینی افزود:آسمان استان تا شامگاه فردا سه شنبه، صاف تا قسمتی ابری و وزش باد، پدیده غالب است و امروز به ویژه در مناطق مرکزی و صنعتی و شهر اصفهان افزایش غلظت آلایند‌های جوی وجود دارد.

وی ادامه داد: برای روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری با گذر ریزموج در برخی نواحی غربی احتمال بارش وجود دارد.

امینی افزود: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۱ و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به سه درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.