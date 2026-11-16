یک واحد صنفی در مرکز بازار شهر فیروزکوه در جریان گشت مشترک نظارتی، به دلیل ارتکاب تخلفات متعدد از جمله عرضه کالا‌های تاریخ‌گذشته و عدم ارائه فاکتور، مهروموم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس تعزیرات حکومتی فیروزکوه گفت: این گشت‌های نظارتی در راستای کنترل وضعیت بازار و صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

کامران منصوری افزود: در جریان بازرسی‌های انجام شده، تخلفاتی از جمله عرضه کالا‌های تاریخ‌گذشته، عدم ارائه فاکتور خرید، تبلیغات خلاف واقع و نقض برخی پروتکل‌های بهداشتی کشف و منجر به مهروموم فوری واحد صنفی متخلف شد.

وی با تأکید بر مشارکت مردم در حفظ سلامت جامعه، خطاب به شهروندان گفت: از تمامی شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه کالای بی‌کیفیت یا سایر تخلفات صنفی، بلافاصله موضوع را به اداره تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.