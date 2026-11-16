به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: در نخستین عملیات، در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر مراجعه افرادی به واحد‌های صنفی و تلاش برای خرید کالا با ارائه رسید‌های جعلی بانکی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ حسن براهیمی افزود: با اقدام اطلاعاتی و تحقیق تخصصی، هویت افراد موردنظر شناسایی شده و در عملیاتی غافلگیرانه، یک زن و مرد غیربومی که برای خرید کالا با استفاده از رسید جعلی بانکی، بدون واریز واقعی وجه به حساب فروشنده، اقدام به دریافت کالا می‌کردند، در یکی از واحد‌های صنفی شهرستان نایین دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰ میلیون تومان کلاهبرداری با این شیوه در نایین گزارش شده است، ادامه داد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد، این دو متهم به اتهام بیش از ۷۰ فقره کلاهبرداری در استان‌های یزد و کرمان تحت تعقیب بوده‌اند که پس از دستگیری برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین در ادامه از کشف ۱۵ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در بازرسی مأموران انتظامی از یک دستگاه کامیون تانکردار خبر داد وگفت: مأموران یگان امداد این فرماندهی، هنگام گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری در یکی از محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و پس از بازرسی، ۱۵ هزار لیتر گازوئیل را که به‌صورت غیرقانونی و خارج از شبکه رسمی توزیع حمل می‌شد، کشف کردند.

وی با اشاره به شناسایی یک متهم در این خصوص ادامه داد: پس از کشف محموله سوخت، متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نایین از شهروندان و صاحبان واحد‌های صنفی که با شیوه رسید‌های جعلی بانکی از آنان کلاهبرداری شده است، خواست: برای ثبت شکایت به پلیس آگاهی شهرستان مراجعه کنند و همچنین در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در خصوص قاچاق و عرضه غیرقانونی فرآورده‌های نفتی، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.