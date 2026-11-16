اعضای تیم کوهنوردی قرارگاه منطقه‌ای ثامن الائمه سپاه با صعود به قله شیرباد، با مقام معظم رهبری تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، تیم کوهنوردی تخصصی قرارگاه منطقه‌ ای ثامن الائمه نیروی زمینی سپاه به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حسن تهرانی مقدم پدر موشکی ایران و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری امام سید مجتبی خامنه ای به قله شیرباد بلند ترین قله استان خراسان رضوی صعود کردند.

این صعود در راستای حفظ و ارتقای توان رزم یگانهای عملیاتی نیروی زمینی سپاه برگزار شد.