به گزارش خبرگزاری صداوسیما آبادان؛ فارس نوری رئیس اتحادیه آرد و نان شهرستان آبادان گفت: در شیوه جدید، در کنار نظارت بر عرضه نان، مدیریت تقاضا نیز مورد توجه قرار گرفته است تا یارانه نان به شکل هدفمندتری به مصرف‌کنندگان واقعی اختصاص یابد.

او افزود: در این طرح ماهانه به ازای هر نفر ۸ کیلوگرم آرد معادل ۷۵ قرص نان در حساب سرپرستان خانوار اختصاص می‌یابد و مازاد مصرف بر اساس قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد.

رئیس اتحادیه آرد و نان شهرستان آبادان ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، جلوگیری از خرید‌های غیرمتعارف و استفاده از نان یارانه‌ای در مصارف غیرانسانی است.