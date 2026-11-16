معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی با اشاره به برگزاری اختتامیه هشتمین جشنواره «باران وحی» در مشهد مقدس و ثبت بیش از ۸۲۰ هزار شرکت‌کننده، از راه‌اندازی رویداد نوآوری «آینه» و ثبت ۱۳۰ ایده برای حل مسائل مددجویان این نهاد خبر داد.

­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین، مهدی متقی‌فر در نشست خبری «باران وحی» و پویش «آینه» گفت: تاکنون حدود ۳۰۰ قاری در سطح ملی و بین‌المللی و ۵۰۰ حافظ کل قرآن در میان مددجویان شناسایی شده‌اند که زمینه حضور استعداد‌های قرآنی این نهاد در مسابقات بین‌المللی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری اختتامیه هشتمین دوره جشنواره قرآنی و فرهنگی باران وحی، افزود: این جشنواره با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های قرآنی، ایجاد فرصت‌های برابر فرهنگی و شکوفایی توانمندی فرزندان تحت پوشش کمیته امداد ۲۸ آبان در مشهد مقدس برگزار می‌شود. امسال بیش از ۸۲۰ هزار و ۵۷۵ نفر در ۲۹ رشته این جشنواره ثبت‌نام کردند. ثبت‌نام شرکت‌کنندگان به‌صورت سامانه‌ای و از طریق سامانه همگروه انجام شد و در مجموع ۵۹ هزار و ۲۴۲ اثر در بخش‌های آوایی، معارفی و هنری به ثبت رسید.

متقی‌فر ادامه داد: از میان شرکت‌کنندگان، ۵۰۰ نفر به‌عنوان نخبگان و برگزیدگان به مرحله نهایی و ملی راه یافتند که آیین اختتامیه جشنواره و تجلیل از برگزیدگان روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه ۲۸ آبان در مشهد مقدس برگزار می‌شود. همچنین یکی از تفاوت‌های مهم دوره هشتم با دوره‌های گذشته، اضافه شدن بخش آموزش به جشنواره بود، به این ترتیب شرکت‌کنندگان پس از شناسایی استعدادهایشان، با استادان تخصصی در رشته مربوط ارتباط پیدا کردند تا حضور در جشنواره صرفاً به ارسال اثر محدود نباشد.

معاون فرهنگی کمیته امداد، تقویت خودباوری و اعتمادبه‌نفس فرزندان تحت پوشش، تعمیق ارتباط آنان با قرآن کریم، نماز و اهل بیت (ع) و شناسایی استعداد‌هایی را که ممکن است به دلیل محرومیت یا محدودیت امکانات در شهرستان‌ها امکان شکوفایی نداشته باشند، از اهداف و دستاورد‌های این جشنواره عنوان کرد.

متقی‌فر گفت: افراد هفت تا ۴۵ سال در این جشنواره حضور دارند و ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان را بانوان و ۳۰ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند. استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در داوری برخی آثار برای نخستین بار در این دوره انجام شد. در بخش‌هایی از جمله نقاشی و آثار هنری از هوش مصنوعی برای ارزیابی آثار استفاده کردیم، اما در رشته‌های حضوری و آوایی مانند حفظ، قرائت و اذان امکان بهره‌گیری از این فناوری وجود نداشت.

وی درباره حمایت از برگزیدگان جشنواره نیز گفت: کمیته امداد کارگروهی با عنوان استعداد‌های برتر دارد و یکی از مسیر‌های ورود به این کارگروه، کسب رتبه در جشنواره باران وحی است؛ به‌گونه‌ای که برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم کشوری به عضویت این کارگروه درمی‌آیند. استعداد‌های برتر در حوزه‌های مختلف تحصیلی، ورزشی و قرآنی از حمایت‌های ویژه برخوردار می‌شوند که این حمایت‌ها شامل توجه ویژه در پرداخت مستمری، تسهیلات قرض‌الحسنه و ارائه خدمات حمایتی است. نهمین دوره جشنواره قرآنی و فرهنگی باران وحی نیز در ماه مبارک رمضان آغاز خواهد شد.

ثبت ۱۳۰ ایده برای حل مسائل مددجویان در رویداد نوآوری کمیته امداد

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی از ثبت حدود ۱۳۰ ایده در رویداد خلاقیت و نوآوری «آینه» خبر داد و گفت: این رویداد با هدف شناسایی ظرفیت‌های نوآورانه و استفاده از توان گروه‌های استارتاپی و خلاق برای حل مسائل مددجویان برگزار می‌شود. این خانه با مجوز معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و با هدف به‌کارگیری ظرفیت استارتاپ‌ها و گروه‌های خلاق در سراسر کشور برای حل مسائل مددجویان و کمک به رفع چالش‌های این نهاد راه‌اندازی شده است. همچنین در همین راستا، رویداد خلاقیت و نوآوری آینه با محوریت خانه خلاق و برای شناسایی ایده‌ها و گروه‌های مستعد آغاز شده و تاکنون حدود ۱۳۰ ایده و مسئله در حوزه‌های مختلف شناسایی و ثبت شده است.

متقی‌فر با اشاره به محور‌های این رویداد گفت: مسائل فرهنگی، اوقات فراغت، حقوقی، حمایتی، معیشتی و مسکن از جمله موضوعاتی است که ایده‌های ارائه‌شده برای حل آنها دریافت شده است. مهلت ارسال ایده‌ها تا اواسط آذرماه ادامه دارد و افراد حقیقی و حقوقی و همچنین گروه‌ها و مجموعه‌های خلاق می‌توانند از طریق سامانه اختصاصی این رویداد ایده‌های خود را ثبت کنند. همچنین داوری ایده‌های ثبت‌شده در آذرماه انجام می‌شود و برای برگزیدگان جوایز ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتباط کمیته امداد با دانشگاه‌ها، دانشجویان و مجموعه‌های نوآور و استارتاپی گفت: در این رویداد از ظرفیت پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف نیز استفاده می‌شود و نمایندگان این مجموعه در فرایند داوری ایده‌ها مشارکت خواهند داشت. ایده‌های مؤثر و کاربردی پس از ارزیابی، می‌توانند از حمایت کمیته امداد برای اجرا برخوردار شوند تا زمینه عملیاتی شدن طرح‌های برگزیده فراهم شود.

متقی‌فر با اشاره به اینکه توانمندسازی مددجویان از محور‌های اصلی فعالیت کمیته امداد است، گفت: بخشی از ایده‌های ارائه‌شده در حوزه‌های فنی و مهندسی و اشتغال‌زایی قرار دارند و می‌توانند در رفع مسائل معیشتی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان مؤثر باشند.

معاون فرهنگی کمیته امداد امام خمینی راه‌اندازی خانه خلاق آیین را اقدامی در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارج از مجموعه کمیته امداد برای حل مسائل مددجویان دانست و ابراز امیدواری کرد با اجرای این رویداد، ایده‌های نوآورانه بیشتری شناسایی و در برنامه‌های این نهاد به کار گرفته شود.