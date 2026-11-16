سازمان محیط‌زیست و وزارت ورزش برای ترویج فرهنگ حمل‌ونقل پاک و دوچرخه‌سواری همکاری‌های مشترک را آغاز می‌کنند.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز آموزش و تربیت محیط‌بان سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه و حمل‌ونقل پاک، پیشنهاد داد برنامه‌های مرتبط با «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» با حمایت سازمان حفاظت محیط زیست در پارک پردیسان برگزار شود.

محمد مدادی با بیان اینکه موضوع دوچرخه‌سواری ارتباط مستقیمی با حل معضل ناترازی انرژی و کاهش آلودگی هوا دارد، افزود: می‌توان از ظرفیت فضا و زیرساخت‌های پارک پردیسان برای اجرای برنامه‌های مشترک در این زمینه استفاده کرد.

وی با تأکید بر اهمیت رویکرد محیط‌زیستی در ترویج عمومی دوچرخه‌سواری، اظهار کرد که برگزاری چنین برنامه‌هایی به گسترش فرهنگ استفاده از وسایل حمل‌ونقل پاک کمک شایانی خواهد کرد و پیشنهاد می‌شود با همکاری وزارت ورزش، مکان و زمان مناسب برای اجرای این برنامه‌ها تعیین شود.

در ادامه این همکاری‌ها، مدیرکل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان نیز با تأکید بر ظرفیت گسترده ورزش کشور در فرهنگ‌سازی زیست‌محیطی گفت: ورزش به دلیل برخورداری از جذابیت اجتماعی، چهره‌های محبوب و امکان اطلاع‌رسانی گسترده، بستر ارزشمندی برای ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان مردم است.

علیرضا کلانتری افزود: وزارت ورزش و جوانان بر اساس تکالیف قانونی خود، همکاری با حوزه محیط زیست و گردشگری را وظیفه می‌داند و آمادگی دارد ظرفیت ۵۴ فدراسیون ورزشی و بیش از ۱۴۰۰ رشته ورزشی را در مسیر تحقق اهداف زیست‌محیطی به کار گیرد.

وی با اشاره به اینکه نسل زد (Z) باید به‌عنوان یکی از گروه‌های هدف اصلی این برنامه‌ها مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت قهرمانان ورزشی، چهره‌های هنری، نمادهای فرهنگی مانند «دورفی» و همچنین بستر آموزشی «شاد» با جامعه مخاطب ۱۶ میلیون دانش‌آموز، آگاهی زیست‌محیطی را در جامعه گسترش داد.

کلانتری در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما عبور از اقدامات نمادین و مقطعی و حرکت به سمت تدوین برنامه عملیاتی مشترک، هدفمند و قابل ارزیابی است تا ضمن استفاده مؤثر از ظرفیت‌های ورزش کشور، نتایج اقدامات زیست‌محیطی نیز به‌صورت مستمر پایش شود.