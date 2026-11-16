جلسه کمیته فنی پایش پدیده ال‌نینو با تأکید بر مدیریت خطرپذیری و تغییر الگو‌های کشت برای آمادگی مواجهه با پدیده‌های اقلیمی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این نشست کارشناسان ضمن تحلیل وضعیت دمایی و بارشی استان، بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت آبیاری، زمان‌بندی کشت و کنترل آفات ناشی از ناپایداری اقلیمی تأکید کردند.

معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته‌های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی، در این جلسه به چالش‌های مستقیم این پدیده در باغها و مزارع پرداخت و با اشاره به نیاز سرمایی باغها اظهار کرد: در آذربایجان شرقی که دما در پاییز و زمستان به زیر صفر می‌رسد، مدیریت دمای محیط برای گیاهان حیاتی است.

بهمن پاسبان‌اسلام با ارائه راهکار‌های فنی افزود: در صورتی که زراعت زودتر از موعد به مرحله رشد برسد، استفاده از مواد بازدارنده رشد و در باغات، استفاده از مواد بازدارنده گل‌دهی ضرورت دارد. همچنین در مناطق سردسیر، اندود کردن ساقه و تنه درختان با مواد محافظ برای محافظت از آنها در برابر سرما توصیه می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت پیش‌بینی‌پذیری اقلیم گفت: مشکل اصلی ما در مرحله کاشت، ناپایداری دما است؛ اگر دما ثابت باشد می‌توان زمان کشت را جابه‌جا کرد، اما در اقلیم ناپایدار فعلی، تصمیم‌گیری دشوار شده است.

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی نیز با تبیین ماهیت پدیده ال‌نینو اظهار کرد: ال‌نینو یک چرخه طبیعی است که با افزایش دمای آب اقیانوس آرام رخ می‌دهد. شدت این پدیده به میزان افزایش دما بستگی دارد؛ به طوری که افزایش دمای اقیانوس تا نیم درجه سانتی‌گراد منجر به وقوع ال‌نینو‌های قوی می‌شود.

یونس اکبرزاده افزود: کنش و واکنش میان جو و اقیانوس، باعث تغییر در الگوی بارش‌ها و وقوع سیلاب در برخی مناطق می‌شود که اثرات آن عمدتاً بر جنوب و جنوب‌غرب کشور متمرکز است. اگرچه پیش‌بینی می‌شود سال ۲۰۲۶ شاهد قوی‌ترین ال‌نینو باشیم و سال ۲۰۲۷ گرم‌ترین سال تاریخ ثبت شود، اما تأثیر مستقیم و شدیدی بر استان آذربایجان شرقی نخواهد داشت.

وی با ارائه آمار دقیق از وضعیت فعلی استان گفت: تا این لحظه، میزان بارش‌ها در استان ۲۷ درصد بالاتر از سطح نرمال بوده است. در بحث دما نیز، با وجود افزایش ۱ و ۱.۰۱ درجه‌ای میانگین دما نسبت به سال گذشته، این میزان نسبت به میانگین سال‌های اخیر تغییرات قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت ریسک در بخش کشاورزی، از جمله مدیریت آبیاری، آمادگی در برابر بارش‌های شدید و کنترل آفات ناشی از تغییر دما تأکید کرد و زنگ خطر ظهور زودرس آفاتی مانند زنگ زرد در مناطق گرم را گوشزد کرد.

معاون مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این نشست بر لزوم عملیاتی شدن تصمیمات کمیته فنی تأکید کرد و گفت: کمیته فنی باید با حضور مستمر محققان و مدیران ذی ربط، پویایی خود را حفظ کند. همچنین برای مقابله با چالش اطلاع‌رسانی، باید محتوای تخصصی و آموزشی در قالب‌های مختلف تولید شود.

احد طائری افزود: باید از تمامی ظرفیت‌های رسانه‌ای از جمله شبکه برکت، صدا و سیما و شبکه‌های اجتماعی برای انتشار اطلاعیه‌های فنی و آموزش مدیریت بحران به کشاورزان استفاده کرد تا از خسارات احتمالی ناشی از تغییرات ناگهانی اقلیم جلوگیری شود.