رشت میزبان سومین همایش ملی امید آفرینی ، پایداری اجتماعی با رویکردمحرومیت زدایی رشت میزبان سومین همایش ملی امید آفرینی ، پایداری اجتماعی با رویکردمحرومیت زدایی رشت میزبان سومین همایش ملی امید آفرینی ، پایداری اجتماعی با رویکردمحرومیت زدایی رشت میزبان سومین همایش ملی امید آفرینی ، پایداری اجتماعی با رویکردمحرومیت زدایی رشت میزبان سومین همایش ملی امید آفرینی ، پایداری اجتماعی با رویکردمحرومیت زدایی رشت میزبان سومین همایش ملی امید آفرینی ، پایداری اجتماعی با رویکردمحرومیت زدایی رشت میزبان سومین همایش ملی امید آفرینی ، پایداری اجتماعی با رویکردمحرومیت زدایی رشت میزبان سومین همایش ملی امید آفرینی ، پایداری اجتماعی با رویکردمحرومیت زدایی رشت میزبان سومین همایش ملی امید آفرینی ، پایداری اجتماعی با رویکردمحرومیت زدایی رشت میزبان سومین همایش ملی امید آفرینی ، پایداری اجتماعی با رویکردمحرومیت زدایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت امروز میزبان سومین همایش ملی امید آفرینی، پایداری اجتماعی با رویکرد محرومیت زدایی بود که پژوهشگران و اساتید از سراسر کشور در آن شرکت کرده بودند.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه ایمان محصول امید آفرینی است گفت: دانشگاه و دانشگاهیان می‌توانند با تزریق امید در جامعه از طریق اطلاع رسانی درست و به موقع و همیاری مردم در چالش‌ها و مشکلات نماد بارزامید آفرینی باشند.

آیت الله رسول فلاحتی افزود: برگزاری این همایش‌ها در شرایطی که دشمن سعی در نا امید کردن مردم دارد کمک می‌کند تاب آوری مردم در این شرایط سخت بالا برود و در سایه این تاب آوری امید هم جان می‌گیرد.

فاطمه کهن خشکبیجاری دبیر علمی سومین همایش ملی امید آفرینی، پایداری اجتماعی با رویکردمحرومیت زدایی با بیان اینکه دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد سراسر کشور استقبال بسیار زیادی از این همایش کردند گفت: ۷۰۰ مقاله با موضوعات سرمایه گذاری، مشاوره، مددکاری و تاب آوری در جنگ به دبیرخانه همایش رسیده است، ۶۰ درصد این مقالات در قالب پوستر و ۴۰ درصد در قالب سخنرانی ارائه می‌شود.

مجتبی ملکی رییس دانشگاه آزاد اسلامی رشت هم گفت: برای نخستین بار در این همایش مقالاتی که به صورت سخنرانی است به صورت برخط هم در سایت دانشگاه ارائه‌ می‌شود.