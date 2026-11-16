به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای بزرگداشت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، مدارس شهرستان دماوند با برگزاری مراسم نواختن زنگ کتاب، دانش‌آموزان را به مطالعه و کتاب‌خوانی تشویق کردند.

در همین راستا، مرکز امور کتابخانه‌های شهرستان دماوند اعلام کرد که در طول این هفته، برنامه‌های متنوع و متنوعی برای علاقه‌مندان به مطالعه و عموم مردم این شهرستان در نظر گرفته شده است تا از این مناسبت تجلیل شود.