کارگاه آموزشی مدیریت بهینه زراعت غلات با تاکید بر به کارگیری پوشش‌های کودی و بذری در شهرستان کازرون برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهادکشاورزی شهرستان کازرون گفت: کارگاه آموزشی مدیریت بهینه زراعت غلات با هدف ارتقای دانش فنی کارشناسان، کشاورزان و آشنایی با روش‌های جدید افزایش عملکرد محصولات زراعی در این شهرستان برگزار شد.

فرهمند آقایی افزود: در این برنامه آموزشی موضوعاتی همچون بررسی عوامل مؤثر بر افزایش عملکرد محصولات غلات، اهمیت آزمون خاک با هدف شناخت وضعیت عناصر غذایی و تعیین نیاز کودی مزارع، ضرورت استفاده صحیح از کود‌های پایه، معرفی ارقام جدید گندم و بررسی ویژگی‌ها و سازگاری آنها با شرایط منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی بیان کرد: مدیریت صحیح تغذیه گیاه، انتخاب ارقام متناسب با شرایط اقلیمی و استفاده اصولی از نهاده‌های کشاورزی نقش موثری در افزایش بهره‌وری، بهبود عملکرد و کاهش هزینه‌های تولید دارد.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.