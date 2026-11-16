نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی نخستین شهرک تخصصی مس کشور در استان کرمان با هدف توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیل زنجیره ارزش این فلز خبر داد.

شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون معدن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به ظرفیت‌های معدنی استان کرمان گفت: توسعه فرآوری مس و جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی از برنامه‌های مهم این استان است و در همین راستا، راه‌اندازی نخستین شهرک تخصصی مس کشور در کرمان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: ایجاد این شهرک می‌تواند زمینه توسعه صنایع پایین‌دستی مس، تکمیل زنجیره تولید، افزایش ارزش افزوده و اشتغال‌زایی را فراهم کند.

حسن‌پور با اشاره به عملکرد صنعت مس در حوزه تولید گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران و مجتمع مس سرچشمه کرمان در دوره اخیر، ضمن تداوم فعالیت‌های تولیدی، در چند مرحله رکورد‌های جدید تولید را به ثبت رسانده‌اند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، بخش معدن را یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصاد کشور برای ارزآوری و کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی دانست و بر ضرورت توسعه فعالیت‌های فرآوری و صنایع معدنی تأکید کرد.

وی همچنین از دانشگاهیان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان پارک‌های علم و فناوری خواست پیشنهاد‌ها و ظرفیت‌های تخصصی خود را برای مشارکت در توسعه زنجیره ارزش مس در اختیار مدیران صنعت مس و مسئولان استان قرار دهند.

حسن‌پور در پایان با اشاره به فعالیت صنایع مس، فولاد و لاستیک، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و نیروی کار برای تداوم فعالیت‌های صنعتی و معدنی کشور تأکید کرد.