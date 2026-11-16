رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان فارس از کشف حدود ۸۰ درصد از پرونده‌های جرایم سایبری در این استان طی هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و تأکید کرد: پرونده‌های کشف‌شده پس از شناسایی متهمان و انجام اقدامات قانونی، به مراجع قضایی ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ احسان بهمنی در نشست با خبرنگاران، ضمن تبیین وضعیت جرایم در فضای مجازی اظهار داشت: با توجه به گسترش روزافزون فناوری‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و استفاده گسترده شهروندان از فضای سایبری، شاهد افزایش برخی جرایم و کلاهبرداری‌های اینترنتی هستیم. وی ارتقای سواد رسانه‌ای و آگاهی‌بخشی به شهروندان را عامل اصلی پیشگیری از این آسیب‌ها دانست و تأکید کرد که در هفت ماه گذشته، با حمایت فرمانده انتظامی استان و تلاش شبانه‌روزی کارکنان پلیس فتا، حدود ۸۰ درصد از پرونده‌های جرایم سایبری به نتیجه رسیده و متهمان آنها دستگیر شده‌اند یا اقدامات لازم برای پیگیری‌شان انجام شده است.

مرکز فوریت‌های سایبری؛ پل ارتباطی شبانه‌روزی با شهروندان

سرهنگ بهمنی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره راه‌های ارتباطی با پلیس فتا ادامه داد: مرکز فوریت‌های سایبری با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به‌صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان است. وی افزود: اگر شهروندان با مشکلاتی نظیر هک شدن تلفن همراه یا برداشت غیرمجاز از حساب بانکی مواجه شوند، باید در سریع‌ترین زمان ممکن موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای مقابله با فعالیت مجرمان انجام شود.

سوءاستفاده کلاهبرداران از مناسبت‌های فرهنگی و تقویم ملی

رئیس پلیس فتا فارس با هشدار درباره شیوه‌های جدید مجرمان سایبری اظهار داشت: یکی از روش‌های رایج کلاهبرداری، سوءاستفاده از مناسبت‌ها و تقویم فرهنگی ایرانیان است؛ به‌گونه‌ای که مجرمان با استفاده از موضوعاتی مانند شب یلدا، عید نوروز، روز مادر و روز پدر، پیام‌ها و پیوند‌های آلوده را برای کاربران ارسال کرده و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

وی افزود: ارسال عکس‌های یادگاری با عناوین فریبنده‌ای مانند «این عکس را ببین» یا پیام‌هایی با مضمون خاطرات گذشته، از جمله شگرد‌هایی است که مجرمان برای ترغیب کاربران به باز کردن پیوند‌های آلوده به کار می‌گیرند.

سرهنگ بهمنی خاطرنشان کرد: ارسال کارت عروسی نیز از دیگر روش‌های مورد استفاده مجرمان سایبری است که ممکن است در ظاهر یک پیام معمولی به نظر برسد، اما باز کردن پیوند آلوده آن می‌تواند زمینه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات تلفن همراه و حساب‌های بانکی را فراهم کند. وی از همه شهروندان خواست پیش از باز کردن هرگونه پیوند یا فایل دریافتی، از اعتبار فرستنده و محتوای آن اطمینان حاصل کنند.

امنیت تلفن همراه؛ سپر دفاعی در برابر برداشت‌های غیرمجاز

رئیس پلیس فتا فارس یکی دیگر از تهدید‌های مهم فضای سایبری را دسترسی غیرمجاز به تلفن همراه کاربران عنوان کرد و گفت: این اقدام می‌تواند به سرقت اطلاعات شخصی، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، پیامک‌های بانکی و پنل‌های ارسال پیامک منجر شود و در نهایت زمینه برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد را فراهم کند.

وی بر ضرورت توجه شهروندان به امنیت تلفن همراه تأکید کرد و افزود: کاربران باید نسبت به پیام‌ها و پیوند‌های دریافتی حساس باشند و از اقداماتی که امکان دسترسی افراد ناشناس به اطلاعات و حساب‌های کاربری آنها را فراهم می‌کند، خودداری کنند.

انهدام باند فیشینگ با ۱۵۰ شاکی در پنج استان

سرهنگ بهمنی در بخش پایانی سخنان خود به تشریح جزئیات پرونده یک باند فیشینگ پرداخت و اعلام کرد: اعضای این باند اقدامات مجرمانه خود را در استان فارس و چهار استان دیگر انجام داده و بیش از ۱۵۰ شاکی دارند.

وی افزود: یکی از مجرمان اصلی این باند که در تهران سکونت داشت، پس از شناسایی و دستگیری، جهت سیر مراحل قانونی به شیراز منتقل شد.