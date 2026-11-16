معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در جریان بازدید میدانی از شرکت مهندسی هوایی مپنا، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های تخصصی، تقویت توانمندی‌های داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان برای بومی‌سازی قطعات و پشتیبانی مؤثر از صنعت هوانوردی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ابوذر شیرودی در بازدید از شرکت مهندسی هوایی مپنا، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های فنی و مهندسی این مجموعه در حوزه طراحی، ساخت، تعمیرات و بومی‌سازی قطعات موتور هواپیماهای مسافربری را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در این بازدید اظهار کرد: وجود دفتر طراحی با قابلیت‌های ویژه در حوزه تحلیل، طراحی و انجام آزمون‌های مهندسی، در کنار ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های تخصصی تعمیراتی، از مؤلفه‌های کلیدی در ارتقای پایداری عملیاتی ناوگان هوایی مسافربری به شمار می‌رود. وی همچنین توسعه هم‌زمان قابلیت‌های طراحی، ساخت و تعمیرات را زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های فنی هوانوردی دانست.

در این بازدید که جمعی از معاونان و مدیران سازمان هواپیمایی کشوری حضور داشتند، روند اقدامات شرکت مپنا برای اخذ گواهی صلاحیت پروازی قطعات طراحی و تولیدشده تشریح شد. در همین راستا، نشستی فنی با حضور معاون استاندارد پرواز و مدیران تخصصی، پیرامون الزامات، استانداردها و رویه‌های قانونی اخذ گواهی صلاحیت پروازی و آزمون‌های مورد نیاز قطعات برگزار و تبادل نظر شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین از آزمایشگاه‌های تخصصی کنترل کیفیت، زیرساخت‌های تعمیراتی و تجهیزات بازرسی‌های ویژه قطعات بازدید کرد.

گفتنی است شرکت مهندسی هوایی مپنا به‌عنوان مجموعه‌ای دانش‌بنیان، با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و جوان، در زمینه تعمیرات موتور و طراحی و ساخت قطعات مورد نیاز صنعت هوانوردی تجاری کشور فعالیت می‌کند.