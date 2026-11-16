به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی با اشاره به اهمیت مدیریت و بهره‌برداری صحیح از اراضی ملی و دولتی گفت: واگذاری بهینه و هدفمند این اراضی، یکی از ابزارهای مهم در مسیر توسعه بخش کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار، رونق اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی استان است.

وی ادامه داد: در راستای حمایت از سرمایه‌گذاران و متقاضیان واجد شرایط بخش تولید، درخواست‌های واگذاری اراضی در چارچوب قوانین و مقررات بررسی و زمینه برای بهره‌برداری اصولی و اقتصادی از اراضی فراهم می شود.

سلطانی کاظمی افزود: نشست شورای هیئت هفت‌ نفره واگذاری زمین استان با حضور آیت‌الله محسن حیدری، حاکم شرع و نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و سایر اعضای شورا برگزار شد و در این نشست، ۲۰ پرونده مربوط به درخواست‌های واگذاری اولیه، تمدید و انتقال قطعی بررسی و تعیین تکلیف شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: تمامی پرونده‌ها پس از بررسی‌ و با در نظر گرفتن موازین شرعی و قوانین و مقررات جاری ارزیابی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.