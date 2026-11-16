شهردار پاکدشت از اختصاص ۱۰ قطعه زمین به مساحت بیش از ۳۱ هزار مترمربع و به ارزش تقریبی ۶۲۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان شکرزاده گفت: به منظور توسعه فضا‌های آموزشی شهرستان پاکدشت، همچنین احداث ۲ باب مدرسه نیز در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت.

وی افزود: مکان‌یابی این اراضی براساس نیازسنجی و تأیید مدیریت آموزش‌وپرورش، بررسی سرانه آموزشی محلات و با هدف توزیع متوازن و عادلانه امکانات آموزشی انجام شده و در این فرآیند، مناطق کم‌برخوردار از اولویت ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند.

شهردار پاکدشت با اشاره به مشارکت مستقیم شهرداری در اجرای طرح‌های مدرسه‌سازی بیان کرد: مدیریت شهری ساخت ۲ مجموعه آموزشی را نیز برعهده گرفته که یکی از این مدارس در مرحله اجرا قرار دارد و پروژه دوم نیز پس از تکمیل مراحل طراحی وارد فرآیند اجرایی می‌شود.

وی گفت: این مدرسه در زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع و با زیربنای ۳ هزار و ۲۲۶ مترمربع، در ۴ طبقه در حال احداث است و پس از بهره‌برداری، ظرفیت پذیرش ۷۳۵ دانش‌آموز را دارد و با ۲۱ کلاس، از امکاناتی نظیر آزمایشگاه‌های علوم، اتاق سمعی و بصری، کارگاه رایانه، مخزن کتابخانه، سالن مطالعه و سالن چندمنظوره برخوردار است.

شکرزاده افزود: مدرسه دوم با کاربری استعداد‌های درخشان، در زمینی به مساحت ۵ هزار و ۱۵۳ مترمربع و با زیربنای ۳ هزار و ۸۱۲ مترمربع در ۴ طبقه و ۱۸ کلاس احداث می‌شود و ظرفیت پذیرش ۵۴۰ دانش‌آموز دارد و از امکاناتی نظیر ۲ سالن اجتماعات چندمنظوره، آزمایشگاه‌های شیمی و فیزیک و ۲ فضای کارگاهی، مخزن کتابخانه، ۲ سالن مطالعه، نمازخانه و بخش سرایداری برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های آموزشی متناسب با رشد جمعیت و نیاز‌های آینده شهرستان تصریح کرد: این مدارس با رعایت استاندارد‌های روز و بهره‌گیری از تجهیزات و امکانات آموزشی جدید احداث می‌شوند تا ضمن افزایش سرانه فضا‌های آموزشی، محیطی استاندارد، ایمن و متناسب با نیاز‌های علمی و تربیتی دانش‌آموزان پاکدشت فراهم شود.

شهردار پاکدشت افزود: مشارکت مدیریت شهری در تأمین زمین و اجرای پروژه‌های مدرسه‌سازی، اقدامی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی شهرداری و سرمایه‌گذاری برای آینده نسل جوان است و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش کمبود فضا‌های آموزشی و تقویت زیرساخت‌های توسعه انسانی شهرستان داشته باشد.

شهرستان پاکدشت با سه شهر پاکدشت، شریف‌آباد و فرون‌آباد و با بیش از ۳۵۰ هزار نفر جمعیت در ۲۵ کیلومتری جنوب‌شرق تهران واقع شده است.