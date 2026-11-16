به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری در جمع برخی کشاورزان منطقه سهند آباد با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است گفت: برای ادامه کار نیاز به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر است تا این طرح به اتمام برسد.

وی ادامه داد: این طرح در پنج هکتار در حال احداث است و به شرط تامین نقدینگی تا یک سال آینده به اتمام خواهد رسید.

شهسواری تقویت شبکه انتقال و فوق توزیع برق جنوب استان آذربایجان شرقی، کاهش خاموشی‌های منطقه، تامین مطمئن بار متقاضیان صنعت، کشاورزی، خانگی شهرستان‌های هشترود و چاراویماق و ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه زیربنایی منطقه به ویژه شهرستان‌های هشترود و چاراویماق را از اهداف اجرای این طرح برشمرد.

وی همچنین از پیگیری احداث پست ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی ورقه خبر داد و افزود: این پست برای تأمین نیاز‌های برق و توسعه فعالیت‌های صنعتی در شهرستان چاراویماق در آینده نزدیک جای‌گذاری خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت فاضلاب شهری در هشترود و چاراویماق اظهار کرد: نبود سامانه پیشرفته فاضلاب شهری در چاراویماق از جمله مشکلاتی است که مردم را با دشواری مواجه کرده و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

وی ادامه داد: فاضلاب مدرن شهری هشترود نیز با هدف ایجاد تصفیه‌خانه و با اعتباری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و موضوع تخصیص اعتبارات لازم به مراجع مربوطه ارجاع شده است.