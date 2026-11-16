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نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی از پیشرفت ۴۰ درصدی پست برق ۴۰۰ کیلو ولت هشترود خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، فرامرز شهسواری در جمع برخی کشاورزان منطقه سهند آباد با بیان اینکه تاکنون نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است گفت: برای ادامه کار نیاز به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر است تا این طرح به اتمام برسد.
وی ادامه داد: این طرح در پنج هکتار در حال احداث است و به شرط تامین نقدینگی تا یک سال آینده به اتمام خواهد رسید.
شهسواری تقویت شبکه انتقال و فوق توزیع برق جنوب استان آذربایجان شرقی، کاهش خاموشیهای منطقه، تامین مطمئن بار متقاضیان صنعت، کشاورزی، خانگی شهرستانهای هشترود و چاراویماق و ایجاد زیرساخت لازم برای توسعه زیربنایی منطقه به ویژه شهرستانهای هشترود و چاراویماق را از اهداف اجرای این طرح برشمرد.
وی همچنین از پیگیری احداث پست ۶۳ کیلوولت شهرک صنعتی ورقه خبر داد و افزود: این پست برای تأمین نیازهای برق و توسعه فعالیتهای صنعتی در شهرستان چاراویماق در آینده نزدیک جایگذاری خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت فاضلاب شهری در هشترود و چاراویماق اظهار کرد: نبود سامانه پیشرفته فاضلاب شهری در چاراویماق از جمله مشکلاتی است که مردم را با دشواری مواجه کرده و باید برای آن چارهاندیشی شود.
وی ادامه داد: فاضلاب مدرن شهری هشترود نیز با هدف ایجاد تصفیهخانه و با اعتباری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و موضوع تخصیص اعتبارات لازم به مراجع مربوطه ارجاع شده است.