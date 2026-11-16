سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس از بررسی اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: در این نشست، بازه ۶ ماهه برای انتقال وظایف دستگاه ها به شهرداری ها بعد از تصویب این طرح تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ ولی الله بیاتی در تشریح نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی که امروز (دوشنبه، ۲۵ آبان) با موضوع طرح اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها درباره وظایف شهرداری‌ها مورد بررسی قرار گرفت، گفت: کلیات این طرح در جلسات گذشته کمیسیون به تصویب رسیده بود و اکنون در حال بررسی جزئیات این طرح هستیم تا موضوع مدیریت جامع شهری چکش‌کاری شده و یک متولی برای امر خدمات شهری وجود داشته باشد.

وی افزود: مباحث مختلفی در این جلسه مطرح شد و نمایندگان عضو کمیسیون نقطه نظرات خود را در خصوص موارد پیشنهادی کارگروه مطرح کردند که در نهایت بسیاری از امور شهری که متولی‌های مختلفی داشت، در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در خصوص وظایف شهرداری‌ها اصلاح و الحاق شد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس اضافه کرد: همچنین مقرر شد برای واگذاری امورات به شهرداری، شورایی با محوریت معاون رئیس جمهور و برخی از وزاری مربوطه تشکیل شود تا نظارت بر اجرای این طرح به نحو احسن انجام شود البته برای انتقال وظایف دستگاه‌ها به شهرداری‌ها نیز صحبت شد که در این خصوص بازه ۶ ماهه در نظر گرفته شد.

وی افزود: دستور دوم بررسی فهرست منتخب نمایندگان عضو هیات نظارت بر عملکرد و حل اختلاف شورا‌های استان‌های مازندران، اصفهان، البرز، تهران، سیستان و بلوچستان، کرمان و کرمانشاه بود که توسط مجامع استانی انتخاب و معرفی شده بودند، که بعد از انتخاب در کمیسیون، جهت تایید نهایی به صحن معرفی شدند.

بیاتی اضافه کرد: گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی از امنیت داخلی کشور بویژه در خصوص جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان بود که گزارشات لازم ارائه شد و اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس، نقطه نظرات خود را در خصوص موارد بیان شده ارائه کردند.

سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس خاطر نشان کرد: در ادامه نشست مقرر شد با توجه به گستردگی مسائل مطرح‌شده و ضرورت بررسی تخصصی‌تر موضوعات، نشست‌های تکمیلی در آینده نیز برگزار شود.