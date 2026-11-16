نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خواستار توقف طرح محدودیت یا حذف کارت‌های اضطراری سوخت بنزین شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، غلامحسین زارعی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اجرای طرح محدودیت کارت‌های سوخت، اظهار کرد: حذف کارت‌های اضطراری بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، تبعات اجتماعی نگران‌کننده‌ای به همراه خواهد داشت و می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای مردم ایجاد کند.

وی با اشاره به ارسال نامه رسمی به سرپرست وزارت نفت با هشدار نسبت‌به پیامد‌های اجتماعی محدودیت کارت‌های اضطراری سوخت، خواستار تعلیق اجرای این طرح در استان‌های اجرا شده و تعمیم ندادن آن به سایر استان‌ها از جمله استان بوشهر شد.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حذف کارت‌های اضطراری بدون زیرساخت جایگزین به معنای رها کردن مسافران در جاده‌هاست و مبارزه با قاچاق سوخت باید از طریق رصد هوشمند انجام شود نه اینکه با فشار بر مصرف‌کننده عادی موجبات تنش و نارضایتی اجتماعی را فراهم کنیم.

زارعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تأکید بر لزوم توجه ویژه به مطالبات مردم، اظهار کرد: نمایندگان مردم در مجلس همواره پیگیر حل مشکلات اساسی در حوزه‌های معیشتی و زیرساختی هستند و دستگاه‌های اجرایی نیز باید با درک درست از شرایط فعلی برای کاهش دغدغه‌های شهروندان گام‌های عملیاتی بردارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در استان بوشهر طرح‌های مهمی در دست اجرا است که بهره‌برداری از آنها می‌تواند بسیاری از چالش‌های مردم را برطرف کند؛ بنابراین انتظار داریم با تخصیص به‌موقع اعتبارات و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای، فضای خدمت‌رسانی به مردم با شتاب بیشتری دنبال شود و مطالبات به‌حق آنان در اولویت برنامه‌های مدیریتی قرار گیرد.