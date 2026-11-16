پنجمین کنگره ملی تروما با همکاری مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سایر نهاد‌های علمی، از ۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پنجمین کنگره ملی تروما با همکاری مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی شیراز و سایر نهاد‌های علمی، از ۲۷ تا ۲۹ آبان ۱۴۰۵ در شیراز برگزار می‌شود.

این رویداد با تمرکز بر روش‌های نوین مدیریت مصدومین و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، برای همه پزشکان و کادر درمان برگزار می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: این کنگره با هدف بررسی آخرین دستاورد‌های علمی در حوزه تروما، ویژه همه پزشکان، پرستاران و پیراپزشکان برنامه‌ریزی شده است.

دکتر شهرام بلندپرواز افزود: محور‌های اصلی این دوره شامل ارزیابی و اداره مصدومین، روش‌های نوین آموزش تروما، مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی، تریاژ امداد و انتقال، و راهبرد‌های پیشگیری از تروما است. همچنین مدیریت حوادث با مصدومان انبوه، صدمات انفجاری و جنگی، مدیریت تروما در گروه‌های آسیب‌پذیر و کاربرد هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در مدیریت حوادث، از دیگر موضوعات این کنگره است.

در این رویداد علمی، ۱۲ امتیاز بازآموزی و ۱۵ ساعت امتیاز فرهنگی برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته است.