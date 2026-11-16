پوستر هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان اهر با هدف شناسایی استعدادها، حمایت از فعالان عرصه فضای مجازی و ترویج تولید محتوای فاخر دیجیتال رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، دبیر هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان اهر، با اعلام این خبر گفت: این رویداد با هدف بهره‌گیری از ظرفیت جوانان، نوجوانان و فعالان حوزه فناوری و فضای مجازی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های مختلف به دبیرخانه رویداد ارسال کنند.

حسن پاشایی افزود: پویانمایی، اینفوگرافیک، موشن‌گرافیک، استاپ‌موشن، پوستر، برنامه‌نویسی نرم‌افزار ویژه تلفن همراه، بازی‌سازی ویژه تلفن همراه و پویانمایی دوبعدی و سه‌بعدی از جمله قالب‌های پذیرش آثار در این رویداد است.

وی ادامه داد: بخش ویژه هوش مصنوعی با محوریت پویانمایی و پوستر مفهومی و همچنین بخش میکرو‌رسانه نیز از دیگر بخش‌های هشتمین رویداد ملی تولید محتوای دیجیتال بسیج شهرستان اهر خواهد بود.

دبیر این رویداد با اشاره به پیش‌بینی جوایز نفیس برای برگزیدگان هر بخش خاطرنشان کرد: آثار برتر و منتخب این رویداد به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد و علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت انفرادی یا گروهی در این رقابت فرهنگی و فناورانه شرکت کنند.

وی زمان برگزاری این رویداد را سوم آذرماه ۱۴۰۵ اعلام کرد و از علاقه‌مندان، فعالان فضای مجازی، دانش‌آموزان، دانشجویان و گروه‌های تولید محتوای دیجیتال برای حضور و مشارکت در این رویداد دعوت کرد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی event.bsjmajazi.ir مراجعه کنند همچنین برای دریافت راهنمایی و پاسخ به سؤالات احتمالی، امکان تماس با دبیر رویداد، از طریق شماره ۰۹۲۰۲۱۱۵۲۷۲ فراهم است.

علاقه‌مندان همچنین می‌توانند برای اطلاع از اخبار، جزئیات و برنامه‌های رویداد به کانال اطلاع‌رسانی بسیج فضای مجازی اهر در پیام‌رسان‌های تلگرام و ایتا به نشانی @aharmajazi مراجعه کنند.