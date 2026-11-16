رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرقدس از توقف فعالیت ۳ واحد معدن شن و ماسه پس از ۵ مرحله گشت و پایش شبانه و روزانه در راستای مصوبات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهناز مدیریان با اشاره به مصوبات نخستین کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران گفت: بر اساس این مصوبات، فعالیت تمامی معادن شن و ماسه و کارخانه‌های آسفالت، به استثنای خطوط فاقد آلایندگی، ممنوع است و کارشناسان این اداره با هدف نظارت بر حسن اجرای این محدودیت‌ها، گشت و پایش‌های مستمر را در سه نوبت صبح، عصر و شب در محدوده فعالیت این واحد‌ها انجام می‌دهند.

وی افزود: از زمان آغاز شرایط اضطرار آلودگی هوا، پنج مرحله گشت و پایش شبانه و روزانه در شهرستان قدس انجام شده که نتیجه آن شناسایی تخلفات و توقف فعالیت سه واحد معدن شن و ماسه بوده است.

مدیریان با اشاره به آخرین مورد برخورد با واحد‌های متخلف بیان کرد: در جریان بازدید شبانه کارشناسان این اداره فعالیت غیرمجاز و آلاینده یکی از معادن شن و ماسه شناسایی شد که بلافاصله ضمن ابلاغ تذکرات لازم به مسئولان حاضر در محل، دستور توقف فعالیت واحد صادر و تعطیلی آن اجرا شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرقدس گفت: به دلیل رعایت نکردن ضوابط و مقررات محیط زیستی و بی‌توجهی به مصوبات کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان تهران، برای واحد متخلف اخطاریه صنایع آلاینده نیز صادر شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت کامل مصوبات ابلاغی از سوی تمامی واحد‌های معدنی و کارخانه‌های آسفالت خاطرنشان کرد: پایش و نظارت بر فعالیت واحد‌های مستعد آلایندگی به‌صورت مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اخطاریه‌های قانونی صادر خواهد شد. همچنین در صورت تکرار تخلف، ضمن درج نام واحد در فهرست صنایع آلاینده، اقدامات قانونی از جمله ثبت شکایت و تشکیل پرونده در مراجع قضایی در دستور کار قرار می‌گیرد.