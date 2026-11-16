به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عباس نجفی با اشاره به ضرورت ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی گفت: اصلاح قانون نحوه فعالیت مشاوران املاک در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از معاملات اموال غیرمنقول، با هدف کاهش اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات ملکی و کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی در حال اجراست.

او افزود: بر اساس این قانون، مشاوران املاک در خصوص املاکی که مشمول الزام ثبت رسمی هستند، دیگر مجاز به تنظیم مبایعه‌نامه و قرارداد‌های عادی مانند گذشته نیستند و باید از طریق سامانه کاتب، قرارداد‌های مقدماتی را تنظیم و مراحل ثبت رسمی معامله را از طریق دفاتر اسناد رسمی پیگیری کنند.

دادستان همدان با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان تاکید کرد: در همین راستا، تاکنون حدود ۲۰۰ واحد مشاور املاک به علت تخلفات مختلف، مشمول تذکر، پلمب موقت یا پلمب دائم شده‌اند.

نجفی همچنین با اشاره به نظارت بر رعایت تعرفه‌های قانونی و ضوابط افزایش اجاره‌بها گفت: مشاوران املاک موظف به رعایت مصوبات مربوط به افزایش اجاره‌بها، از جمله سقف ۲۵ درصدی اعلام‌شده برای سال جاری هستند و در این زمینه نیز نظارت و برخورد‌های لازم با متخلفان از طریق پلیس امنیت اقتصادی انجام می‌شود.

او گفت: با همکاری مردم و مشاوران املاک و رعایت الزامات قانونی، زمینه کاهش اختلافات ملکی و ایجاد آرامش بیشتر در بازار مسکن فراهم می‌شود.