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دادستان عمومی و انقلاب همدان از برخورد با حدود ۲۰۰ واحد مشاور املاک متخلف در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عباس نجفی با اشاره به ضرورت ساماندهی معاملات اموال غیرمنقول و پیشگیری از تشکیل پروندههای قضایی گفت: اصلاح قانون نحوه فعالیت مشاوران املاک در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از معاملات اموال غیرمنقول، با هدف کاهش اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات ملکی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی در حال اجراست.
او افزود: بر اساس این قانون، مشاوران املاک در خصوص املاکی که مشمول الزام ثبت رسمی هستند، دیگر مجاز به تنظیم مبایعهنامه و قراردادهای عادی مانند گذشته نیستند و باید از طریق سامانه کاتب، قراردادهای مقدماتی را تنظیم و مراحل ثبت رسمی معامله را از طریق دفاتر اسناد رسمی پیگیری کنند.
دادستان همدان با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان تاکید کرد: در همین راستا، تاکنون حدود ۲۰۰ واحد مشاور املاک به علت تخلفات مختلف، مشمول تذکر، پلمب موقت یا پلمب دائم شدهاند.
نجفی همچنین با اشاره به نظارت بر رعایت تعرفههای قانونی و ضوابط افزایش اجارهبها گفت: مشاوران املاک موظف به رعایت مصوبات مربوط به افزایش اجارهبها، از جمله سقف ۲۵ درصدی اعلامشده برای سال جاری هستند و در این زمینه نیز نظارت و برخوردهای لازم با متخلفان از طریق پلیس امنیت اقتصادی انجام میشود.
او گفت: با همکاری مردم و مشاوران املاک و رعایت الزامات قانونی، زمینه کاهش اختلافات ملکی و ایجاد آرامش بیشتر در بازار مسکن فراهم میشود.