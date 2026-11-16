به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس آخرین اطلاعات شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوا در ایستگاه‌های سوهانک (منطقه ۱)، دانشگاه علم و صنعت (منطقه ۴)، شهرداری منطقه ۲، پیروزی (منطقه ۱۳)، دانشگاه تهران (منطقه ۶)، شریف (منطقه ۲)، شادآباد (منطقه ۱۸)، وردآورد (منطقه ۲۲)، میدان امام خمینی (منطقه ۱۲)، مسعودیه (منطقه ۱۵)، شهرداری منطقه ۱۵، شهرداری منطقه ۱۱، پارک رازی (منطقه ۱۱)، تربیت مدرس (منطقه ۶)، شریف منطقه ۲ در وضع ناسالم است.

ایستگاه‌های اقدسیه (منطقه ۱)، دانشگاه شهید بهشتی (منطقه ۱) و شهرک چشمه (منطقه ۲۲) با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.



شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا "پاک"، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا "قابل قبول یا متوسط"، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا "ناسالم برای گروه‌های حساس"، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا "ناسالم برای همه گروه‌ها"، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا "بسیار ناسالم" و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا "خطرناک" است.