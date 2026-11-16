شبکه‌های رادیویی با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری خراسان شمالی، پویش ملی «ایران‌جان» را به یک جریان رسانه‌ای سراسری تبدیل کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با تمرکز راهبردی بر استان خراسان شمالی، شبکه‌های مختلف با بهره‌گیری از گونه های مختلف از مستند تا گفت‌و‌گو، در تلاش‌اند تا ظرفیت های نهفته این منطقه را در ابعاد گردشگری، اقتصاد و فرهنگ به گوش مخاطبان برسانند.

رادیو ایران؛ رونمایی از ظرفیت‌های خراسان شمالی

شبکه رادیویی ایران از ۲۳ تا ۲۹ آبان‌ماه، با اجرای برنامه‌های متنوعی نظیر «ایران ما»، «ایرانشهر» و «پلاک ماندگار»، به معرفی جاذبه‌های فرهنگی، تاریخی و ورزشی استان خراسان شمالی می‌پردازد.

این ویژه‌برنامه با هدف آشنایی مخاطبان با مفاخر، آداب و رسوم و توانمندی‌های بومی این استان در قالب رویداد ملی «ایران‌جان» تدوین شده است.

رادیو تهران؛ با «چمدون» و «مستند ایران» به استقبال خراسان شمالی رفت

شبکه رادیویی تهران در جریان دوازدهمین رویداد ملی «ایران‌جان»، با پخش مستند‌های فرهنگی، اجتماعی و معرفی مفاخر، ظرفیت‌های استان خراسان شمالی را به مخاطبان ارائه می‌دهد.

این پوشش رسانه‌ای شامل پخش مستند‌های ویژه و اجرای برنامه صبحگاهی «چمدون» است که با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری و توانمندی‌های این استان تدوین شده است.

رادیو فرهنگ؛ پوشش ظرفیت‌های فرهنگی خراسان شمالی

شبکه رادیویی فرهنگ با اجرای ویژه‌برنامه‌هایی نظیر «فرهنگ‌شهر»، «سفره خورشید»، «هفت اقلیم» و مجله ادبی «ققنوس»، به معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و مفاخر استان خراسان شمالی می‌پردازد.

این پوشش رسانه‌ای که در فضای مجازی نیز دنبال می‌شود، با تمرکز بر میراث بومی، هنر‌های محلی و جاذبه‌های گردشگری، توانمندی‌های این استان را برای مخاطبان سراسر کشور بازنمایی می‌کند.

رادیو جوان؛ حضور در بجنورد برای پوشش ویژه‌برنامه «ایران‌جان»

شبکه رادیویی جوان روز‌های ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه را با حضور در شهر بجنورد و اجرای برنامه‌های ویژه در قالب پویش «ایران‌جان» سپری می‌کند. در این راستا، برنامه «جوان‌گشت» با گویندگی محمد طالبی و تهیه‌کنندگی سیروس رجبی، روز‌های پنجشنبه و جمعه از بجنورد پخش خواهد شد.

همچنین، یک برنامه مشترک با رادیو بجنورد در روز پنجشنبه برای معرفی ظرفیت‌های این شهر روی آنتن خواهد رفت.

رادیو نمایش؛ سفری به سوی گنجینه فرهنگ‌های ایران

شبکه رادیویی نمایش، از ۲۳ آبان‌ماه، ویژه‌برنامه «دورت بگردم» را با محور شعار‌های ملی «ایران‌جان» و «گنجینه فرهنگ‌ها» روی آنتن پخش می‌کند.

این برنامه با نگاهی تحلیلی و نگاهی به تنوع فرهنگی وسیع کشور، بر شناسایی و معرفی ظرفیت‌های هویتی و جلوه‌های متنوع فرهنگی مناطق مختلف ایران تمرکز دارد.

هدف از اجرای این ویژه‌برنامه، بازنمایی گنجینه بی‌بدیل فرهنگ ایرانی و آشناسازی مخاطبان با میراث فرهنگی و هویتی مناطق مختلف میهن است.

رادیو صبا؛ روایت ظرفیت‌های خراسان شمالی در ویژه‌برنامه‌های «اترک»

این شبکه رادیویی، هم‌زمان با رویداد ملی «ایران‌جان»، با اجرای دو برنامه «صبای اترک» و «گنجینه اترک»، به معرفی توانمندی‌های استان خراسان شمالی می‌پردازد.

این ویژه‌برنامه با تمرکز بر جاذبه‌های فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و اقتصادی، و همچنین پوشش جشنواره‌های اقوام در شهر‌هایی نظیر بجنورد و شیروان، جلوه‌های متنوع میراث و فرهنگ بومی این استان را برای مخاطبان بازنمایی می‌کند.

رادیو قرآن؛ پخش تلاوت‌های قاریان خراسان شمالی

شبکه رادیویی قرآن در جریان رویداد ملی «ایران‌جان»، با پخش تلاوت‌های قاریان استان خراسان شمالی و اجرای ویژه‌برنامه‌های زنده در قالب مجله‌های «تسنیم» و «موج ۱۰۰»، به معرفی ظرفیت‌های قرآنی این منطقه می‌پردازد.

این پوشش رسانه‌ای با تمرکز بر ترویج فرهنگ قرآنی، همراه با فعالیت‌های مستمر این شبکه در برنامه‌های صبحگاهی و اطلاع‌رسانی، انجام می‌شود.

رادیو ورزش؛ بازشناسی ظرفیت‌های ورزشی و فرهنگی خراسان شمالی

شبکه رادیویی ورزش در جریان رویداد ملی «روز قهرمان»، ویژه‌برنامه «ایران‌جان» را با تمرکز بر معرفی ظرفیت‌های ورزشی، فرهنگی و گردشگری استان خراسان شمالی تولید می‌کند.

این برنامه با همکاری مرکز استان، از طریق گفت‌و‌گو با قهرمانان، پیشکسوتان و مسئولان، به تبیین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه ورزش و نقش استان‌های مختلف در توسعه ورزش ملی می‌پردازد.

رادیو سلامت؛ سفر برنامه «دهگرد» به روستا‌های خراسان شمالی

شبکه رادیویی سلامت در راستای رویداد ملی «ایران‌جان»، از آغاز سفر هیجان‌انگیز برنامه «دهگرد» به روستا‌های استان خراسان شمالی خبر داد.

این برنامه که از روز سه‌شنبه ۲۶ آبان آغاز می‌شود، با هدف معرفی زیبایی‌های طبیعی و فرهنگ غنی این منطقه، مخاطبان را با تجربه‌ای متفاوت از زیست بومی همراه می‌کند.

این پوشش ویژه، بخشی از فعالیت‌های گسترده رادیو سلامت در مسیر ارتقای آگاهی و معرفی ظرفیت‌های مختلف کشور است.

رادیو گفت‌و‌گو؛ بررسی ظرفیت‌های خراسان شمالی

دو برنامه‌ «به وقت گفت‌و‌گو» و «روی موج گفت‌و‌گو» با محوریت پویش «ایران‌جان»، به بررسی ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و مسائل استان خراسان شمالی می‌پردازند.

در این برنامه‌ها، با حضور مسئولان استان، آخرین اقدامات و دستاورد‌های این منطقه از منظر توسعه و مدیریت بررسی می‌شود.

رادیو اقتصاد؛ تحلیل ظرفیت‌های اقتصادی خراسان شمالی

این شبکه رادیویی در جریان پویش «ایران‌جان»، طی برنامه‌های «به قید فوریت»، «رهیافت» و «آزادراه»، به بررسی ظرفیت‌های تولیدی، فعالیت‌های کارآفرینان و زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان خراسان شمالی می‌پردازد.

این ویژه‌برنامه با هدف تبیین فرصت‌های توسعه و بررسی چالش‌های اقتصادی این استان، راهکار‌هایی برای بهبود وضعیت کسب‌وکار‌ها و رشد اقتصادی منطقه ارائه می‌دهد.

رادیو آوا؛ بازشناسی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی خراسان شمالی

شبکه رادیویی آوا در قالب ویژه‌برنامه روزانه «آوای اترک» و با هدف مشارکت در رویداد ملی «ایران‌جان»، به معرفی جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های فرهنگی استان خراسان شمالی می‌پردازد.

این برنامه با بهره‌گیری از پلتفرم رادیونما و شبکه‌های اجتماعی، بر ارتقای آگاهی عمومی از توانمندی‌های بومی و تقویت جایگاه گردشگری این استان تمرکز دارد.

رادیو پیام؛ روایتگریِ مخاطبان از ظرفیت‌های استان خراسان شمالی

شبکه رادیویی پیام با اجرای برنامه‌ بیست‌ قسمتی «پیامیاران»، ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و میراث تاریخی استان خراسان شمالی را از زبان مخاطبان روایت می‌کند.

در این ویژه‌برنامه، اعضای باشگاه پیامیاران در قالب پیام‌های صوتی، به معرفی آداب و رسوم و اماکن طبیعی و تاریخی این استان پرداخته و تصویری بومی از توانمندی‌های این منطقه ارائه می‌دهند.