به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، در همایش بین‌المللی «سایه جنگ بر سر مردم و طبیعت» با اشاره به هشدار‌های سازمان ملل درباره پیامد‌های مخرب جنگ برای واحد‌های نفتی و پهنه آبی خلیج فارس و دریای عمان، بر ضرورت به‌کارگیری «دیپلماسی پیشگیرانه محیط‌زیستی» برای کاهش مخاطرات مشترک تأکید کرد.

انصاری با مطرح کردن پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد «پارک مشترک صلح و دوستی» میان ایران و ارمنستان، این اقدام را فرصتی برای حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و تقویت گفت‌و‌گو‌های منطقه‌ای دانست.

او تأکید کرد که این نوع ابتکارات می‌تواند بستری برای اعتمادسازی و همگرایی میان جوامع و دولت‌ها فراهم کند.

رئیس سازمان محیط‌زیست همچنین با اشاره به اهمیت توجه به ملاحظات زیست‌محیطی در برنامه‌های بازسازی کشور، از تدوین سند «بازسازی سبز و احیای سرمایه‌های طبیعی پس از جنگ» خبر داد. وی تصریح کرد که بازسازی نباید صرفاً به معنای بازگشت به وضعیت گذشته باشد، بلکه باید با اصلاح الگو‌های توسعه، به سمت «بازآفرینی» و ایجاد زیرساخت‌های تاب‌آور حرکت کرد.

وی افزود: محور‌های اصلی این برنامه شامل پایش آلودگی‌ها، مدیریت اصولی آوارها، پاکسازی کانون‌های آلوده و رعایت ملاحظات محیط‌زیستی در بازسازی زیرساخت‌ها است.

انصاری در پایان بر ضرورت همکاری میان دولت، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برای دستیابی به توسعه پایدار تأکید کرد.