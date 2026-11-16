به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، باقری، مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در این مراسم با تأکید بر جایگاه فرهنگی و تاریخی کردستان گفت: کردستان سرزمین فرهنگ و هنر است و این سرزمین کهن باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

همچنین در این مراسم، قطب‌الدین صادقی، بازیگر و کارگردان کردستانی، و عبدالجبار کاکایی، شاعر و پژوهشگر ادبی، فرهنگ را میراثی در دل تاریخ و سرمایه‌ای برای آینده دانستند و بر نقش آموزش و پژوهش در حفظ و ماندگاری آن تأکید کردند.