تیم ملی چوگان کشورمان با کسب نشان برنز منطقه E در رقابت‌های انتخابی جام جهانی - نیجریه، به کار خود پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی چوگان ایران در آخرین دیدار خود از رقابت‌های انتخابی سیزدهمین دوره مسابقات جام جهانی به میزبانی نیجریه در منطقه E، نتیجه را ۹ به ۷ مقابل هند واگذار کرد و با کسب مقام سوم و نشان برنز به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.

این موفقیت در شرایطی به دست آمد که تیم ایران با ترکیبی جوان و آینده‌دار و با وجود چالش‌های داوری و اعتراض رسمی به برخی موارد مربوط به عملکرد تیم پاکستان، در این رقابت‌ها حضور یافت.

همچنین آسیب‌دیدگی چهار اسب تیم ایران در مسابقات، از دیگر دشواری‌هایی بود که ملی‌پوشان و کادر فنی با آن مواجه شدند.