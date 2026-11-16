معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جزئیات مصوبات شانزدهمین جلسه این شورا را تشریح کرد و از تعیین تکلیف و تصویب کلیات مرحله اول طرح جامع شهر شیراز در افق ۱۴۲۰ خبر داد.

غلامرضا کاظمیان در گفتگو با خبرنگار اقتصاد زیربنایی خبرگزاری صداوسیما، در حاشیه شانزدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری که به بررسی طرح جامع شهر شیراز تا افق ۱۴۲۰ اختصاص داشت، بر کنترل گسترش کالبدی شهر و هدایت سرریز جمعیتی به شهرهای پیرامونی تأکید کرد.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اظهار داشت: حفاظت از هویت بافت تاریخی، صیانت از حریم حرم مطهر شاهچراغ و تثبیت طرح‌های مصوب پیشین در دستور کار طرح جامع شیراز قرار دارد.

صیانت از باغات قصرالدشت و ساماندهی حریم قره‌باغ

کاظمیان تصریح کرد: حفاظت از باغات قصرالدشت با اتکا بر سازوکارهای تشویقی برای مشارکت مالکان، به عنوان یکی از محورهای کلیدی جلسه بررسی شد. علاوه بر این، با توجه به مخاطرات ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در منطقه قره‌باغ، بر لزوم کنترل دقیق این محدوده و تسریع در اجرای پروژه‌های بزرگ‌مقیاس زیرساختی و حمل‌ونقل تأکید شد.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اعلام کرد: در شانزدهمین نشست شورای عالی در سال جاری، کلیات مرحله اول طرح جامع شیراز به تصویب رسید و مقرر شد اسناد آن تکمیل شده و مرحله دوم طرح شامل مناطق پیرامونی آرامگاه‌های سعدی و حافظ جهت بررسی نهایی به شورا ارائه شود.

وی در پایان بیان داشت: طرح ساماندهی حوزه آبریز سد طالقان دستور کار دوم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بود که که بخاطر کمبود وقت برای بررسی و تصمیم گیری به جلسه بعد موکول شد.