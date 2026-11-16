به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌ بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: طبق تحلیل آخرین نقشه‌ های هواشناسی از عصر امروز تا صبح چهارشنبه برای نوار شمالی و نقاط مستعد افزایش ابرناکی و بارش باران پیش‌ بینی شده است ضمن آنکه افزایش باد موقتی در مناطق بادخیز نیز از پیامدهای این سامانه جوی است.

زهرا عنایتی افزود: فردا به صورت موقت دمای هوا در مناطق شرقی و شمالی استان حدود پنج درجه کاهش می‌ یابد.

عنایتی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته نیز زاوه با کمینه دمای منفی یک درجه سلسیوس خنک‌ ترین و تایباد با ۲۵ درجه بالای صفر گرمترین نقاط استان بودند.

وی ادامه داد: دمای هوای مشهد نیز در این مدت بین پنج تا ۲۲ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز دما در گرمترین ساعت به ۲۱ درجه می‌ رسد.