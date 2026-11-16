شرکت ملی گاز اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، مصرف روزانه گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۴۷۳ میلیون مترمکعب رسید و ۶۸ درصد تولید کشور را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامرضا کوشکی، رئیس مرکز راهبری شبکه ملی گاز ایران با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته، مصرف روزانه گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۴۷۳ میلیون مترمکعب رسید، گفت: از این میزان، ۴۷۳ میلیون مترمکعب در بخش خانگی مصرف شده است، رقمی که نشان می‌دهد ۶۸ درصد از کل تولید گاز کشور، صرف بخش‌های خانگی، تجاری و صنایع جزء می‌شود.

وی افزود: میزان مصرف گاز در این بخش‌های خانگی و تجاری در ۲۴ روز نخست آبان امسال، روزانه به‌طور میانگین ۱۹ میلیون مترمکعب بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

کوشکی با اشاره به سرمای زودرس در نیمه دوم آبان بیان کرد: مصرف گاز خانگی و تجاری در ۲۱ آبان با ثبت نصابی جدید به حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب رسید؛ رقمی که سال گذشته در آذرماه تجربه شده بود.

رئیس مرکز راهبری شبکه ملی گاز ایران با بیان اینکه میزان تولید گاز کشور امسال به دلایل ناشی از جنگ تحمیلی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، تصریح کرد: در روزهای آبان امسال، تولید گاز روزانه حدود ۱۱۷ میلیون مترمکعب کمتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

وی با تأکید بر اینکه کاهش تولید و افزایش مصرف، ناترازی گاز را تشدید می‌کند، از مردم خواست با رعایت الگوی مصرف و همکاری با خادمان صنعت گاز، به تأمین پایدار انرژی در ماه‌های سرد سال کمک کنند.

رئیس مرکز راهبری شبکه ملی گاز ایران، از مشترکان خواستند با اقداماتی ساده، از جمله کاهش یک درجه‌ای دمای محیط خانه، پوشیدن لباس گرم، استفاده از پرده‌های ضخیم در منازل، تنظیم دمای وسایل گرمایشی و استفاده صحیح از وسایل گرمایشی در بخش‌های تجاری، کشاورزی و صنعتی و مدیریت مصرف انرژی، به حفظ جریان پایدار گاز در همه بخش‌ها در اقصی نقاط کشور کمک کنند.