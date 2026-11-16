به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۸ تنیسور برتر فصل حضور یافتند و یانیک سینر ایتالیایی - مرد شماره ۲ جهان به علت مصدومیت زانو غایب بزرگ مسابقات است. فلاویو کوبولی از ایتالیا، آرتور فیس از فرانسه، فرانسیس تیافو از آمریکا و رافائل خودار از اسپانیا برای اولین بار در تنیس پایان فصل حضور یافتند. برای ششمین فصل پیاپی تورین ایتالیا میزبان این مسابقات شده است. تنیسور‌های شرکت کننده در دو گروه ۴ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه دو تنیسور برتر به دور نیمه نهایی صعود می‌کنند.

گروه‌ها این بار به نام جان مک انرو و ایوان لندل - دو اسطوره تنیس جهان - نام گذاری شدند. در این رقابت‌ها اگر تنیسور قهرمان بتواند بدون شکست مسابقات را به پایان ببرد ۱۵۰۰ امتیاز دریافت می‌کند.

نتایج روز نخست به این شرح است:

* گروه جان مک انرو:

بن شلتون از آمریکا (بخت ۳ قهرمانی ۹، ۲ - ۱ آرتور فیس از فرانسه

آلکساندر زورف از آلمان (بخت اول قهرمانی) ۲ - ۰ رافائل خودار از اسپانیا (ست‌ها: ۶ - ۴ و ۶ - ۴)







* گروه ایوان لندل:

- برنامه امروز:

کارلوس آلکاراس از اسپانیا (بخت دو قهرمانی) - فرانسیس تیافو از آمریکا

دانیل مدویداف از روسیه - فلاویو کوبولی از ایتالیا

- در دوره قبل در سال ۲۰۲۵ یانیک سینر از ایتالیا با شکست کارلوس آلکاراس از اسپانیا قهرمان شد و فلیکس اوژر از کانادا و آلکس دمینور از استرالیا سوم مشترک شدند.

- تا کنون شهر‌های توکیو، پاریس، بارسلونا، بوستون، ملبورن، استکهلم، هیوستون، نیویورک، فرانکفورت، هانوفر، لیسبون، سیدنی، شانگهای، تورین و لندن میزبانی این مسابقات را بر عهده داشته‌اند.

در تنیس پایان فصل که از سال ۱۹۷۰ سابقه برگزاری دارد، نواک جوکوویچ از صربستان با ۷ قهرمانی رکورد دار است و راجر فدرر از سوئیس با ۶ قهرمانی دوم و پیت سمپراس از آمریکا و ایوان لندل از چکسلواکی سابق با ۵ قهرمانی سوم مشترک هستند.