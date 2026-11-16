سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تأکید بر حمایت پکن از صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه و آفریقا اعلام کرد: چین در مواجهه با بحران‌ها و مسائل حساس این مناطق همواره در کنار مردم این مناطق و در سمت صلح، همکاری و توسعه قرار دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن؛ مائو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه در نشست خبری این وزارتخانه در پاسخ به پرسشی درباره سفر‌ها و رایزنی‌های فشرده فرستاده ویژه چین در کشور‌های خاورمیانه، منطقه خلیج فارس، دریای سرخ و شاخ آفریقا، گفت: این سفر‌ها با هدف تقویت روابط دوجانبه، کمک به کاهش تنش‌ها در کانون‌های بحران و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای انجام شده است.

او افزود: فرستاده ویژه چین در جریان این سفر‌ها با رهبران، وزیران امور خارجه و مسئولان سیاست خارجی و امنیت ملی کشور‌های مختلف دیدار و درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو کرده است، در این دیدار‌ها همچنین درباره تقویت همبستگی و هماهنگی، حفظ مشترک صلح و پیگیری توسعه، توافقات متعددی حاصل شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به مسئولیت چین به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، تصریح کرد پکن همواره حامی، مروج و مدافع صلح و توسعه جهانی بوده و در رسیدگی به چالش‌های امنیتی و مسائل حساس خاورمیانه و آفریقا، در کنار مردم این مناطق ایستاده است.

در ادامه مائو نینگ بر اهمیت این تحرکات دیپلماتیک در شرایط افزایش تنش‌های منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: چین معتقد است حل‌وفصل مسائل امنیتی و بحران‌های منطقه‌ای باید با مشارکت کشور‌های مربوطه تقویت گفت‌و‌گو و همکاری دنبال شود.

موضع رسمی چین درباره نشست سه جانبه سران چین، روسیه و آمریکا

سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تأکید بر اهمیت نشست پیش‌روی رهبران چین، روسیه و آمریکا اعلام کرد: این دیدار که برای نخستین بار در قالب نشست سه‌جانبه و رو در روی سران این سه کشور برگزار می‌شود، می‌تواند نقش مهمی در حفظ صلح جهانی و تقویت ثبات راهبردی روابط میان قدرت‌های بزرگ ایفا کند.

مائونینگ در نشست خبری این وزارتخانه درباره نشست آتی شی جین‌پینگ، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در شهر شنژن گفت: این نخستین نشست سه جانبه رودرروی رهبران چین، روسیه و آمریکاست و از اهمیت پیشگامانه برخوردار است.

او افزود: رهبران سه کشور در این نشست درباره حفظ صلح جهانی و تقویت ثبات راهبردی در روابط میان قدرت‌های بزرگ، تبادل نظر عمیق خواهند کرد.

مائو نینگ با اشاره به جایگاه تاریخی چین، روسیه و آمریکا به عنوان اعضای مؤسس سازمان ملل متحد و اعضای دائم شورای امنیت، گفت: این سه کشور در جریان جنگ جهانی دوم در مبارزه با فاشیسم در کنار یکدیگر قرار داشتند و در شرایط کنونی نیز مسئولیت مهمی در همکاری برای مقابله با چالش‌های جهانی و حفظ صلح و ثبات بین‌المللی بر عهده دارند.

او تأکید کرد: تقویت ارتباطات میان سه کشور، مدیریت اختلافات و تثبیت روابط، نه تنها در راستای منافع مشترک آنهاست بلکه با انتظار جامعه بین‌المللی نیز مطابقت دارد و به ثبات اوضاع جهان و گسترش گفت‌و‌گو و همکاری کمک می‌کند.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه چین، این نشست پنجشنبه ۲۸ آبان ماه (۱۹ نوامبر) در شهر شنژن در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک)، برگزار خواهد شد.

اگر چه پکن هنوز دستور کار رسمی نشست را اعلام نکرده، اما گمانه زنی‌های رسانه‌ای از طرح موضوع کاهش تسلیحات هسته‌ای شرایط منطقه خلیج فارس و جنگ اوکراین به عنوان محوراصلی این رایزنی‌ها نام می‌برند.